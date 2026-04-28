Calciomercato Lazio | Cardone: "Bisogna programmare. Sull'attaccante..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giulio Cardone, firma di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la partita tra Lazio e Udinese, termianta 3-3, fare il punto sull'infermeria e sul mercato estivo.

LAZIO-UDINESE - "Peccato per non aver accorciato ulteriormente sull’Atalanta, ma il pari ci sta. Una serata incredibile, con un finale molto acceso".

INFERMERIA - "Da capire meglio le condizioni di Cataldi che ieri non ha giocato per sintomi influenzali ma alla vigilia era in campo per l’allenamento. Sarri stesso ha detto che recupererà Gila e Zaccagni ma su Cataldi non ha dato certezze. So che è alle prese con un affaticamento, ma niente di preoccupante. A Bergamo è entrato in un momento delicato, quindi stava bene anche perché ha pure calciato il rigore. Al momento comunque il centrocampo è Basic, Patric e Taylor".

MERCATO - "Sarri aveva ragione quando a gennaio diceva che senza Romagnoli sarebbe stata un’altra Lazio. Immaginare un Lazio, per come sta incidendo, senza Romagnoli sarebbe complicato. Il mercato si programma prima, magari la qualificazione in Champions può spostare i piani, ma non la Coppa Italia. Delle valutazioni vanno fatte, la programmazione è fondamentale. In alcuni ruoli devi investire: la questione centravanti va chiarita, con Ratkov cosa si vuole fare?".