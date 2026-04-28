Lazio, sale la febbre per la finale di Coppa Italia: è assalto ai biglietti
Una gara che vale una stagione, 90 minuti, o poco più, che hanno un significato ben preciso in casa Lazio. La squadra di Sarri ha conquistato il pass per la finale di Coppa Italia e, il 13 maggio, scenderà in campo contro l'Inter per l'ultimo atto del torneo.
Quella contro l'Inter sarà anche l'occasione, per i biancocelesti, di riabbracciare i tifosi che hanno confermato la loro presenza con un comunicato e ora anche con i fatti.
Al via della vendita dei tagliandi il sito di Vivaticket è stato preso letterlamente d'assalto tanto che, nelle ultime ore, la coda per acquistare un biglietto conta più di 40mila persone.
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