Lazio, Corona annuncia: "Ecco quando uscirà la puntata su Lotito" - VD
27.04.2026 12:40 di Mauro Rossi
Fabrizio Corona si prepara a far uscire la nuova puntata del suo programma 'Falsissimo', che questa volta sarà incentrata sul presidente della Lazio Claudio Lotito. Nell'ultimo video che sta girando sui social, l'ex Re dei Paparazzi, in risposta a un ragazzo, ha annunciato che sarà pubblicata il prossimo lunedì 11 maggio. Di seguito il filmato.
Lunedì 11 maggio puntata dì Corona contro lotito! pic.twitter.com/HuU7N1R8TT— Spazio Lazio (@spazio_lazio) April 27, 2026