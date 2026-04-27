Lazio, i convocati di Sarri per l'Udinese: torna Rovella! Out Zaccagni e Cataldi
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida tra Lazio e Udinese. Torna a disposizione Rovella, out dalla partita di Cagliari per una frattura alla clavicola che lo ha tenuto fuori più di due mesi. Assenti Cataldi e capitan Zaccagni. Di seguito l'elenco completo:
Portieri: Giacomone, Motta, Pannozzo;
Difensori: Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.
A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:
Sindrome influenzale per Cataldi e postumi di trauma contusivo di media entità al quadricipite destro per Zaccagni.