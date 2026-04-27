Serie A, Lazio - Udinese e non solo: le gare in programma

27.04.2026 13:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Serie A, Lazio - Udinese e non solo: le gare in programma
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La trentaquattresima giornata di Serie A è ormai agli sgoccioli e si chiuderà con i due posticipi del lunedì. Alle 18:30, il Cagliari ospiterà l'Atalanta all'Unipol Domus, dove i sardi proveranno a blindare la salvezza, mentre i bergamaschi il settimo posto. Alle 20:45, invece, toccherà alla Lazio che, reduce dal successo in semifinale di Coppa Italia, affronterà l'Udinese in un Olimpico deserto.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.