Lazio, Cardone: "Udinese? Sarri gestirà le forze. Farà attenzione a..."
27.04.2026 13:45 di Christian Gugliotta
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A poche ore da Lazio - Udinese, Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei, ai quali ha parlato della possibile strategia di Sarri per la gara. Queste le sue dichiarazioni:
“Oggi Sarri gestirà le forze. Contro l’Atalanta c’erano dei giocatori che dopo Napoli non stavano benissimo, tra questi Noslin e Taylor che hanno giocato bene e per tutta la gara a Bergamo; farli giocare in condizione di affaticamento era previsto in quell’occasione, stasera ci sarà invece un’attenzione oculata sulle condizioni di tutti".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.