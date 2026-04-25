Lazio, si avvicina il rientro di Rovella: ecco quando può tornare
25.04.2026 08:30 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella continua con il proprio protocollo riabilitativo e sta spingendo per tornare il prima possibile. Si era infortunato il 21 febbraio, contro il Cagliari, riportando una frattura scomposta della clavicola destra. Da quel momento è iniziato un altro percorso lungo, ma che adesso vede il traguardo.
Rovella punta il 13 maggio, la finale di Coppa Italia contro l'Inter è cerchiata in rosso sul suo calendario. Vuole esserci a tutti i costi per dare una mano alla squadra. Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, dalle parti di Formello c'è cautela, ma anche fiducia. Il rientro sarà graduale, però la rotta è ormai definita.