Lazio | Motta, parla chi l'ha scoperto: "È sempre stato un pararigori! Ricorda Toldo"

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Il percorso di Edoardo Motta fino alla notte magica di Bergamo parte da lontano, da Casale Monferrato. Cresciuto alla Soccer Spartera, si è formato sotto la guida di Tiziano Spartera, che abbiamo intervistato circa un mese fa, che ricorda: “Aveva 10 anni e mezzo, un bambino timido. Ne ha fatta di strada e tanta ancora ne farà”, sottolineando però come fosse già molto determinato e con una forte etica del lavoro.

Fin da giovane Motta si metteva in evidenza nei test contro squadre professionistiche, attirando l’attenzione di diversi club. Dopo un periodo con il Novara, che non lo tesserò, è stata la Juventus a puntare su di lui, avviando un percorso di crescita tra settore giovanile e prestiti, fino alla Reggiana, che lo ha acquistato a titolo definitivo, e poi alla Lazio, che ne ha ottenuto il cartellino per circa 1 milione di euro.

Spartera racconta con emozione la sua prestazione contro l’Atalanta: “Ieri sera sono stati brividi continui, mi sono commosso”. Decisiva la parata su Scamacca e soprattutto i quattro rigori neutralizzati: “Pararne quattro di fila e portare la Lazio in finale è un orgoglio indescrivibile”.

Un exploit che conferma non solo le sue qualità tecniche, ma anche la forza mentale. Anche dopo qualche errore durante la gara, Motta ha reagito con carattere, come sottolinea il suo ex allenatore: “Ha tirato fuori la personalità e ha fatto parate eccellenti”.

Già da ragazzo era un pararigori naturale: “Volava da un palo all’altro, era speciale”, ricorda Spartera. Nonostante la timidezza iniziale, ha lavorato molto anche sulla comunicazione in campo. Per caratteristiche, viene paragonato a Francesco Toldo e il suo futuro appare promettente: “Ha tutto per arrivare in alto, anche in Nazionale”.