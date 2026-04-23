Lazio, Pedro: "Non molliamo mai. Tifosi, vi aspettiamo in finale!" - FT
23.04.2026 15:25 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Non ha calciato il rigore decisivo solo perché Edoardo Motta ha sfoderato i super poteri parando la bellezza di quattro rigori ma, nella serata della New Balance Arena, anche Pedro ha dato il suo importantissimo contributo alla conquista della finale di Coppa Italia.
Nel day after, quindi, lo spagnolo ha festeggiato così sui social: "Ieri sera grinta e cuore, questa squadra non molla mai. Una bella vittoria che ci porta in Finale, adesso vi aspettiamo tutti allo stadio. Avanti insieme!! FORZA LAZIO!!".
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autore
Jessica Reatini
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