Lazio, il buongiorno di Patric: "Siamo in finale!" - FT
23.04.2026 11:10 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Quella di Bergamo è stata una notte lunghissima. La tensione, alla New Balance Arena, si tagliava con il coltello e si è percepita anche in campo in un match molto fisico che si è trasformato in una vera e propria battaglia all'ultimo rigore, vinta dalla squadra di Sarri.
Alla fine della sfida, e con la finale di Coppa Italia in tasca, anche Patric e Romagnoli si sono lasciati andare ai festeggiamenti e, lo spagnolo, ha voluto dare il buongiorno ai tifosi proprio con uno scatto della serata di ieri con scritto: "Buongiorno laziali… siamo in finale!".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide