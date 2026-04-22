Lazio, cambia lo sponsor sulla maglia con l’Atalanta: i dettagli - FOTO
22.04.2026 20:26 di Mauro Rossi
Neanche il tempo di vedere il logo di Polymarket sul petto dei calciatori della Lazio che, almeno per una gara, ‘cambia’ già lo sponsor della squadra biancoceleste. Dopo l'esordio nella gara del Maradona contro il Napoli, infatti, non ci sarà l'azienda statunitense sul lato anteriore della maglia della Lazio.
In occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, al posto di Polymarket, sulla maglia della Lazio torna nella posizione solitamente riservata al main sponsor Aeroitalia.
Rimane, però, anche la stesso Polymarket, il cui logo è stato spostato per l’occasione sul retro della maglia, sotto al numero di ogni calciatore, come testimonia l'immagine di seguito.