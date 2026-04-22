Atalanta - Lazio, si avvicina il fischio d'inizio: le immagini dallo stadio - VIDEO
22.04.2026 19:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Questione di ore e poi la Lazio scenderà in campo per affrontare l'Atalanta. Alla New Balance Arena c'è in palio il pass per la finale di Coppa Italia, un'occasione imperdibile per i biancocelesti vista la stagione complicata.
La tensione si fa sentire e in attesa del calcio d'inizio, via social, la società ha condiviso le prime immagini dello stadio a Bergamo che tra poco ospiterà la semifinale.
New Balance Arena #AtalantaLazio#AvantiLazio pic.twitter.com/JC6wEjKG03— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 22, 2026