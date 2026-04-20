Simonelli e Malagò scherzano su Lotito: "Sono preoccupato..."

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pare che Lotito si stia convincendo. Il presidente della Lazio è stato l'unico di tutta la Serie A a non aver dato l'ok alla candidatura di Malagò in vista delle elezioni alla presidenza della FIGC. Inizialmente anche il Verona non era d'accordo, che poi invece si è unito alle altre squadre. In conferenza stampa dopo l'assemblea, Ezio Simonelli ha detto: "Oggi le squadre da 19 sono salite a 19,5", proprio in riferimento alla Lazio di Lotito. Scherzando, Malagò ha risposto: "A 19 e tre quarti... Diciamo che sono preoccupato (ride, ndr)".