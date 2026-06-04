Danimarca, Provstgaard grato: "Desideroso di ottenere ancora di più"
04.06.2026 18:15 di Simone Locusta
Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, ha esordito dal 1' minuto nella sfida amichevole terminata 0-0 contro la Repubblica Democratica del Congo. Un traguardo incredibile per il centrale classe 2003, ma è anche solo il primo passo. Oliver ne vuole ancora di più. Di seguito il post social dedicato al suo esordio dall'inizio con la Danimarca.
"Dal sogno di quando ero un ragazzino alla prima da titolare con la Nazionale. Rappresentare la Danimarca significa molto più di quanto la maggior parte delle persone possa immaginare. Orgoglioso. Grato e desideroso di ottenere ancora di più".
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.