Atalanta, Sarri avvia una rivoluzione: la difesa cambia volto

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La rivoluzione dell'Atalanta parte dal basso. Terminata la sua avventura alla Lazio, Maurizio Sarri è pronto a esportare la sua idea di calcio anche a Bergamo, dove andrà ad apportare un cambio radicale. Dopo anni di difesa a tre, portata in auge da Gasperini e confermata poi da Juric e Palladino, Mau è pronto a stravolgere tutto, passando alla linea a quattro, divenuta negli anni il suo marchio di fabbrica.

Niente più braccetti proiettati in avanti o aggressioni calibrate sull'avversario. Secondo La Gazzetta dello Sport, Sarri manderà in campo due centrali e due terzini. Il reparto arretrato si muoverà collettivamente a zona, ma in base alle caratteristiche dei singoli sarà più o meno alto e porterà più o meno pressione agli avversari.

A differenza di quanto fatto vedere biancoceleste, il tecnico toscano potrebbe tornare a una linea più alta e aggressiva, aiutato dagli interpeti a disposizione. Il suo pilastro sarà Scalvini, mentre accanto a lui dovrebbe giocare Hien, anche se dovrebbe adattarsi senza problemi anche Kossounou, Djimsiti e Kolasinac, unico mancino tra i centrali. Ahanor, infatti, verrà considerato tra i terzini e si contenderà un posto con Bernasconi. Sulla corsia di destra, invece, Sarri potrà contare su Zappacosta e Bellanova, in attesa di conoscere il futuro di Palestra, rientrato dla prestito al Cagliari.