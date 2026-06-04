Calciomercato Lazio | Furlanetto verso la cessione? Cosa sta succedendo
04.06.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Portieri da sistemare. Ora sono tre, tra poco probabilmente saranno quattro. A breve tornerà Mandas, salvo il riscatto del Bournemouth. Ma al momento il greco è molto più vicino al ritorno alla Lazio rispetto all'addio definitivo. Potrebbe fare il titolare, con Motta come secondo.
Questo perché Provedel andrà via: è in scadenza tra un anno, su di lui è forte l'interesse dell'Inter (oltre a Bologna e Napoli). Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, in bilico c'è anche Furlanetto: "È più probabile una cessione", si legge nell'edizione odierna. Dopo aver fatto il suo esordio nell'ultimo derby (ha giocato anche contro il Pisa), ora il classe 2002 potrebbe lasciare Formello.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.