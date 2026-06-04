Lazio | Przyborek, il talento da plasmare: Gattuso cerca il ruolo giusto
RASSEGNA STAMPA - Trequartista, ala o mezzala offensiva: trovare la collocazione ideale di Adrian Przyborek sarà una delle prime sfide che Gattuso dovrà affrontare a Formello. Considerato uno dei talenti più interessanti della Lazio, il giovane polacco non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in prima squadra.
Con Sarri ha trovato pochissimo impiego, accumulando appena otto minuti nell'ultima giornata di campionato contro il Pisa. Ora spetterà a Gattuso capire come valorizzarne le qualità. La sua duttilità rappresenta infatti uno dei punti di forza principali: cresciuto da trequartista, può giocare anche da esterno offensivo o alle spalle della punta.
Nell'attuale rosa biancoceleste, spiega il Corriere dello Sport, il ruolo che sembra adattarsi meglio alle sue caratteristiche è quello di alternativa a Zaccagni sulla fascia sinistra, con la possibilità di accentrarsi e sfruttare tecnica, dribbling e visione di gioco.
Nonostante un impatto finora limitato, il talento di Przyborek non è in discussione. Capitano dell'Under 19 polacca e in passato seguito anche da Arsenal, è un investimento importante per la Lazio, che punta a farne una risorsa per il futuro. Toccherà a Gattuso aiutarlo a compiere il definitivo salto nel calcio dei grandi.