Lazio | Przyborek, il talento da plasmare: Gattuso cerca il ruolo giusto

04.06.2026 10:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio | Przyborek, il talento da plasmare: Gattuso cerca il ruolo giusto

RASSEGNA STAMPA - Trequartista, ala o mezzala offensiva: trovare la collocazione ideale di Adrian Przyborek sarà una delle prime sfide che Gattuso dovrà affrontare a Formello. Considerato uno dei talenti più interessanti della Lazio, il giovane polacco non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in prima squadra.

Con Sarri ha trovato pochissimo impiego, accumulando appena otto minuti nell'ultima giornata di campionato contro il Pisa. Ora spetterà a Gattuso capire come valorizzarne le qualità. La sua duttilità rappresenta infatti uno dei punti di forza principali: cresciuto da trequartista, può giocare anche da esterno offensivo o alle spalle della punta.

Nell'attuale rosa biancoceleste, spiega il Corriere dello Sport, il ruolo che sembra adattarsi meglio alle sue caratteristiche è quello di alternativa a Zaccagni sulla fascia sinistra, con la possibilità di accentrarsi e sfruttare tecnica, dribbling e visione di gioco.

Nonostante un impatto finora limitato, il talento di Przyborek non è in discussione. Capitano dell'Under 19 polacca e in passato seguito anche da Arsenal, è un investimento importante per la Lazio, che punta a farne una risorsa per il futuro. Toccherà a Gattuso aiutarlo a compiere il definitivo salto nel calcio dei grandi.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.