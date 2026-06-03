Italia, buona la prima per Baldini: Pio Esposito batte il Lussemburgo
03.06.2026 23:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Esordio con vittoria. Buona la prima per il ct ad interim dell'Italia Silvio Baldini, che grazie al gol di testa di Pio Esposito ha battuto il Lussemburgo (0-1). Gli azzurri, pieni di giovani in campo, sono andati più volte vicini al raddoppio con Pisilli (palo), Koleosho e Fini. Terminata la prima amichevole di giugno, la seconda si giocherà domenica sera contro la Grecia.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.