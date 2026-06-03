Lazio | Provstgaard, esordio dal 1' e infortunio con la Danimarca: i dettagli
03.06.2026 22:05 di Simone Locusta
Oliver Provstgaard ha esordito dal primo minuto con la Nazionale maggiore della Danimarca. A marzo, il ct Riemer gli aveva concesso solo qualche minuto contro la Macedonia del Nord; mentre nell'amichevole contro la Repubblica Democratica del Congo, sfida terminata 0-0, ha giocato ben 81 minuti, prima di esser costretto a uscire per infortunio.
Il centrale della Lazio è uscito dal campo con le proprie gambe, prima di esser sotituito si è seduto sul rettangolo di gioco toccandosi il bicipite femorale della gamba destra. Nei prossimi giorni si saprà di più sulle sue condizioni.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.