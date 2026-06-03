Lazio, Rovella sbarca su TikTok e si presenta: "Ciao a tutti! Da oggi..."

03.06.2026 22:20 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio, Rovella sbarca su TikTok e si presenta: "Ciao a tutti! Da oggi..."
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"Ciao ragazzi, da oggi sono anche io su TikTok". È il messaggio con cui Nicolò Rovella si è presentato sul social e che precede un video con le sue migliori giocate in biancoceleste. Il centrocampista, dopo Instagram, ha deciso di aprire un nuovo profilo per restare in contatto con tifosi e fan con cui condividerà contenuti. 

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