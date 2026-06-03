Lazio, Foggia compie gli anni: gli auguri della società
03.06.2026 15:00 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Alberto Fornasari
Pasquale Foggia compie 43 anni. Attraverso una nota sul proprio sito, la Lazio ha rivolto i propri auguri all'ex centrocampista biancoceleste nel giorno del suo compleanno. Questo il comunicato:
"Spegne oggi 43 candeline Pasquale Foggia. L’ex centrocampista biancoceleste ha vestito la maglia della Lazio prima nella stagione 2006/2007, poi dal 2008 al 2011 e infine nell'annata 2012/2013. Nella Capitale, Foggia ha collezionato 86 presenze e 6 reti. In biancoceleste, ha conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa italiana nel 2009".
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.