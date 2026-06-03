Lazio, Isaksen ha deciso: la scelta sull'operazione per la pubalgia
RASSEGNA STAMPA - Gustav Isaksen ha deciso di sottoporsi all'intervento per risolvere la sindrome pubalgica che lo affligge da tempo. L'operazione, spiega il Messaggero, dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni, con l'obiettivo di consentirgli di essere pienamente disponibile per l'inizio del ritiro estivo previsto il 13 luglio. La Lazio preferirebbe che l'intervento venisse effettuato a Roma, ma la decisione definitiva spetta ancora al giocatore.
Quello del danese è il quarto caso di pubalgia registrato in casa biancoceleste, in una stagione segnata da numerosi problemi fisici. Anche Zaccagni e Rovella stanno proseguendo il recupero in Italia, mentre Cataldi si è recato a Barcellona per cure specifiche.
L'elevato numero di infortuni registrati nell'ultimo anno sta spingendo Lotito a valutare una profonda riorganizzazione dell'area sanitaria. Sono previsti cambiamenti nello staff medico e tra i fisioterapisti, mentre si va verso la conclusione della collaborazione con Villa Mafalda.