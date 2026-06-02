Lazio, Gattuso e il mercato: gli acquisti ottenuti da Napoli e Milan in estate

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Gennaro Gattuso è pronto a cominciare la sua avventura da nuovo allenatore della Lazio. Nei prossimi giorni si incontrerà con Lotito e Fabiani per programmare la stagione che verrà e pianificare il mercato.

La Lazio avrà necessità di rinnovarsi, ma anche di riscattare una stagione che l'ha vista orfana di una competizione europea per il secondo anno di fila. Dal canto suo, anche Gattuso ha voglia di riscatto dopo la delusione dell'esperienza da commissario tecnico dell'Italia.

Un nuovo capitolo, il primo veramente dall'inizio in Serie A. Quella che inizierà tra poche settimane sarà infatti la prima stagione che Gattuso vivrà dal principio, con mercato e ritiro estivo da poter programmare insieme alla società. Nelle esperienze passate, Ringhio è subentrato in corsa alla guida di Napoli e Milan, guadagnandosi poi sul campo la riconferma per la stagione successiva.

L'inizio di una stagione passa inevitabilmente dal mercato. Ma come sono andate le sessioni estive di calciomercato a Napoli e Milano? Esclusi obblighi di riscatto pendenti da stagioni passate e acquisti di gennaio che, si sa, raramente sono figli della programmazione, Gattuso non può di certo lamentarsi.

L'ex ct dell'Italia si è insediato sulla panchina del Milan a dicembre 2017 e il primo mercato estivo a luglio 2018 ha regalato a Gattuso nomi importanti sulla carta come Higuain, Bakayoko, Kalinic, Reina e Caldara; ma anche altri meno altisonanti come Strinic, Borini, Laxalt, Castillejo e Halilovic. A Napoli invece è subentrato a dicembre 2019, e nel mercato di luglio 2020 è arrivato il colpo da 90 di De Laurentiis, che regala al tecnico un giovane Osimhen. Di contorno, ma neanche troppo, arriva anche Bakayoko, sua vecchia conoscenza dell'esperienza in rossonero.