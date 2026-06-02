IL 14 GIUGNO CENA, SPETTACOLO E SOLIDARIETà! SUPPORTA LA FONDAZIONE CASA DI DAVIDE ETS
La solidarietà è contagiosa!
Il successo del 29 marzo, a grande richiesta, si replica!
Il 14 giugno alle 20, presso i Giardini dell’Eden (Piazzale dello Stadio Olimpico, 8), ti invitiamo a partecipare a una cena spettacolo per supportare “Fondazione Casa di Davide ETS”
Goditi una serata di musica, buon cibo e divertimento durante una serata all’insegna della solidarietà!
•Domenica 14 Giugno
•Ore 20
•Giardini dell’Eden - Piazzale dello Stadio Olimpico, 8
•Menù fisso - 40€
•Dj & Voice: Gilles e Markino
Non lasciarti sfuggire questa occasione, ti aspettiamo!
Ti chiediamo gentilmente di confermare la tua partecipazione entro giovedì 11 giugno per poter organizzare al meglio l’evento.
Porta con te chi vuoi, per aiutarci a raccogliere fondi,
la “Fondazione Casa di Davide ETS” ha bisogno di NOI !!!❤️