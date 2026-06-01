Mattioli: "La Lazio è senza debiti. I tifosi cosa pretendono da Lotito?"
01.06.2026 14:00 di Christian Gugliotta
Nel corso di Radio Radio Mattino – Sport & News è andato in scena un acceso dibattito incentrato sul presente e sul futuro della Lazio. I protagonisti della discussione sono stati Fernando Orsi e Mario Mattioli, dopo che quest'ultimo ha dichiarato:
“I laziali cosa pretendono da Lotito? La Lazio è una squadra senza debiti e questo è già tanto. Non vedo come possa competere con squadre come Inter, Milan o Napoli. Non ha le risorse necessarie, è da quinto-settimo posto“.
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.