Milan, nuovo striscione contro Cardinale e Ibra: "Via le me**de!"

31.05.2026 23:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Milan, nuovo striscione contro Cardinale e Ibra: "Via le me**de!"
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Non c’è pace in casa Milan dove i tifosi hanno deciso di avviare una nuova protesta contro la società attaccando, nello specifico, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic.

La Curva Sud ha pubblicato sui social un messaggio inequivocabile: sotto la foto del numero uno di RedBird e del suo Senior Advisor campeggia infatti la scritta: “Via le me**e dal nostro Milan”.

Nonostante il club abbia deciso di far fuori Allegri, Tare, Furlani e Moncada l’ira dei tifosi rossoneri non si placa.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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