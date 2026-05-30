Lazio, quattro o cinque acquisti per la rinascita: il piano di Gattuso

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RASSEGNA STAMPA - Quattro o cinque acquisti per rilanciare la Lazio. Come scrive il Corriere dello Sport, è questa la promessa fatta da Lotito e Fabiani a Gennaro Gattuso, convinto ad accettare la sfida biancoceleste nonostante l'assenza delle coppe europee, la contestazione dei tifosi e un mercato che dovrà fare i conti con risorse limitate e alcune cessioni. Tra i possibili partenti c'è Romagnoli, sempre più vicino all'addio, mentre un eventuale addio di Cancellieri potrebbe garantire nuove entrate.

Gattuso ha scelto la Lazio spinto da motivazioni, passione e voglia di rimettersi in gioco. In questi giorni ha già iniziato a lavorare dietro le quinte, contattando tutti i giocatori della rosa per comprendere intenzioni e ambizioni di ciascuno. Il messaggio è chiaro: nella sua squadra ci sarà spazio solo per chi avrà voglia di lottare e sposare il progetto.

Dal punto di vista tattico si partirà dal 4-3-3, con la possibilità di passare al 4-2-3-1. L'obiettivo è costruire una squadra aggressiva, intensa e con una linea difensiva alta. Per il nuovo allenatore i punti fermi da cui ripartire sono Zaccagni, Rovella e Taylor, giocatore per il quale nutre una particolare stima.

La missione sarà riportare entusiasmo e risultati dopo il nono posto dell'ultima stagione. Per riuscirci serviranno compattezza, senso di appartenenza e i rinforzi promessi dalla società.