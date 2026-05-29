Roma, Totti snobba la Conference? "Con tutto il rispetto, ma..."
29.05.2026 22:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Nel format di Betsson Sport intitolato "Totti contro Tutti", Francesco Totti ha parlato della vittoria della Conference League da parte della Roma di Mourinho nel 2022. Di seguito le parole dell'ex capitano giallorosso.
"La Conference vinta senza di me? Se sei tifoso della Roma, sei felice a prescindere per una vittoria. Chi pensa una cosa del genere, non è tifoso della Roma. Cosa ho fatto quella sera? Sono stato a casa, con tutto il rispetto per la Conference... Se fosse stata la Champions, forse... Il mio scudetto? Sono due cose molto diverse".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.