Totti avvisa Dybala: "La maglia numero 10? Roma non è Torino"
29.05.2026 21:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il futuro di Paulo Dybala è il tema principale degli ultimi giorni in casa Roma. In attesa di capire se l'argentino firmerà o meno il rinnovo di contratto, Francesco Totti ha parlato di lui nel format di Betsson Sport intitolato "Totti contro Tutti". Riguardo alla possibile assegnazione della maglia numero 10 al fantasista, l'ex capitano giallorosso ha detto: "Roma non è Torino. Alla Roma ha fatto tre anni e la numero dieci te la devi meritare. Io l'ho presa dopo 7/8 anni. È un giocatore che può permettersela e mi farebbe piacere, ma quando lo prendi significa che sul campo hai fatto qualcosa di importante. Lo ha fatto ma serve continuità per 10/15 anni. Non puoi darla a tutti".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.