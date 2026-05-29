Festival della Serie A, tra i protagonisti ci sarà anche Lotito: il programma

29.05.2026 14:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Festival della Serie A, tra i protagonisti ci sarà anche Lotito: il programma
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal 5 al 7 giugno a Parma andrà in scena la terza edizione del Festival della Serie A. Si tratterà di tre giorni dedicati al massimo campionato italiano, durante i quali si terranno incontri e workshop che vedranno protagonisti addetti ai lavori, ex calciatori e altre personalità di spicco del mondo del calcio.

Tra le diverse attività in programma, alle 16:30 di sabato 6 giugno è previsto anche "Il futuro degli stadi italiani", discussione che vedrà tra i protagonisti anche Claudio Lotito. Il presidente della Lazio prenderà parola insieme Ernesto Fürstenberg Fassio (Presidente Banca Ifis), Tommaso Giulini (Presidente Cagliari) e Massimo Sessa (Commissario Straordinario per gli Stadi), mentre il moderatore sarà il direttore di Sky Sport Federico Ferri.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.