Massucci: "Rapporto con i tifosi? Convocherò Lazio e Roma per..."
RASSEGNA STAMPA - Il questore della Capitale ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Messaggero facendo un bilancio della stagione sportiva, sottolineando che nel corso delle manifestazioni sportive non si cono stati incidenti. Un risultato storico che ha commentato così: “Nonostante un risultato che ci rende orgogliosi, il rapporto tra i club e le tifoserie è deficitario. Non ci siamo”.
Proseguendo la sua analisi, il questore ha rimarcato la differenza tra le società italiane e quelle estere. Le prime ha spiegato: “Hanno dei veri e propri dipartimenti del tifo, unità organizzative che si rivolgono ai tifosi per capire i loro bisogni. Noi assistiamo a società che fanno da cassa di risonanza ai loro proclami. Avere un punto di riferimento dentro il club, per i supporter, abbassa il livello di tensioni”.
Soffermandosi sulle tifoserie della Capitale, ha aggiunto: “Ai gruppi organizzati, quelli più appassionati, non va tolto il protagonista, anzi va valorizzato. Ma gli ultrà non sono tutti tifosi. Non va dato loro il potere di decidere quando si gioca una partita”.
Infine, Massucci ha manifestato l’intenzione di convocare i dirigenti di Roma e Lazio per affrontare la questione: “Cercherò di invogliare le due società a creare una struttura articolata che gestisca i rapporti col proprio pubblico”.
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