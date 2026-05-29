Lazio, niente Pef in conferenza dei servizi per il Flaminio: il Comune spiega perché
RASSEGNA STAMPA - È iniziata nella giornata di giovedì 28 maggio la conferenza dei servizi preliminare per lo stadio Flaminio. Tra le questioni emerse nella prima giornata una documentazione ancora non completa e anche l’assenza del Piano Economico Finanziario studiato dalla Lazio.
Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, proprio in merito all’ultima questione il dg capitolino Ruberti avrebbe spiegato che il Pef della Lazio “è asseverato”, confermandone quindi l’esistenza, e che “non era nella presente occasione oggetto di discussione e non lo sarà in questa Conferenza, in quanto la sua valutazione spetta esclusivamente a Roma Capitale”, come spiegato anche da una nota di Federsupporter.
Non arrivano quindi ancora risposte chiare sul Pef, da capire - conclude il quotidiano - se il tipo di formula studiata dalla Lazio e dal Campidoglio per lo stadio Flaminio, ossia l’acquisizione dei diritti di superficie, permetta di non far entrare il Piano Economico Finanziario nella Conferenza dei servizi preliminare.