Lazio, niente Pef in conferenza dei servizi per il Flaminio: il Comune spiega perché

29.05.2026 11:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, niente Pef in conferenza dei servizi per il Flaminio: il Comune spiega perché

RASSEGNA STAMPA - È iniziata nella giornata di giovedì 28 maggio la conferenza dei servizi preliminare per lo stadio Flaminio. Tra le questioni emerse nella prima giornata una documentazione ancora non completa e anche l’assenza del Piano Economico Finanziario studiato dalla Lazio.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, proprio in merito all’ultima questione il dg capitolino Ruberti avrebbe spiegato che il Pef della Lazio “è asseverato, confermandone quindi l’esistenza, e che “non era nella presente occasione oggetto di discussione e non lo sarà in questa Conferenza, in quanto la sua valutazione spetta esclusivamente a Roma Capitale”, come spiegato anche da una nota di Federsupporter. 

Non arrivano quindi ancora risposte chiare sul Pef, da capire - conclude il quotidiano - se il tipo di formula studiata dalla Lazio e dal Campidoglio per lo stadio Flaminio, ossia l’acquisizione dei diritti di superficie, permetta di non far entrare il Piano Economico Finanziario nella Conferenza dei servizi preliminare. 

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.