Calciomercato Inter | Occhi su Provedel: può essere il vice Martinez?
RASSEGNA STAMPA - Beppe Marotta è già al lavoro per costruire l’Inter della prossima stagione partendo da una base imprescindibile: mantenere uno zoccolo duro italiano.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport in estate dovrebbero partire Acerbi e Darmian, insieme anche a Frattesi, e per questo bisognerà rinfoltire la colonia azzurra.
Diversi sono i profili attenzioni: il primo è quello di Marco Palestra e il secondo è quello di Ivan Provedel. Il portiere ha ancora un anno di contratto con la Lazio ma potrebbe accettare di trasferirsi alla corte di Chivu come vice di Josep Martinez che prenderà il posto di Sommer in scadenza.
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