Lazio | La Gazzetta dello Sport: "Preso Dominguez, annuncio a luglio". I dettagli
RASSEGNA STAMPA - La Lazio inizia a programmare la prossima stagione. C'è il nodo Gila da sciogliere, in bilico tra permanenza e cessione, ma è previsto comunque l'arrivo di un difensore centrale, anche in virtù della probabile cessione di Romagnoli. Dopo l'acquisto di Pedraza a parametro zero, che già ha visitato Formello, è in arrivo il secondo della sessione estiva di calciomercato.
Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Lazio avrebbe di fatto acquistato per una cifra di circa 3 milioni di euro per Sergi Dominguez, difensore centrale classe 2005 di proprietà della Dinamo Zagabria. L'annuncio, sostiene il quotidiano, dovrebbe arrivare però ai primi di luglio.
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