Inter, Dimarco: "Il mio assist più bello? Quello in casa contro la Lazio"
29.05.2026 16:30 di Christian Gugliotta
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Primo italiano ad essere eletto MVP assoluto della Serie A, Federico Dimarco ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, nella quale ha rivissuto la stagione appena trascorsa. Oltre ai sei gol messi a segno, l'esterno dell'Inter ha servito la bellezza di 18 assist, un record per il campionato italiano. Chiamato a scegliere tra i suoi passaggi vincenti più belli, il giocatore ha ricordato anche quello servito nella gara d'andata contro la Lazio, vinta per 2-0 dia nerazzurri:
"L'assist più bello? Quello con il Torino lo metto al secondo posto, al terzo ci metto quello per Pio perché fatto in un momento delicato e importante, mentre al primo posto c'è quello fatto a Bonny contro la Lazio in casa".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.