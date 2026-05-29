Argentina, Dybala out dai convocati. Scaloni: "C'è chi può dare di più"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno al Mondiale. L'Argentina ha diramato la lista dei convocati, il ct Lionel Scaloni ha parlato con DSports per commentare le sue scelte e in particolare dell'esclusione di Paulo Dybala. Di seguito le sue parole:

"Paulo... è superfluo dire che è un grande giocatore. È tornato a livelli eccezionali con il suo club, si sono qualificati in Champions con la Roma grazie a ottime prestazioni da parte sua nelle ultime partite. Però beh, è come sempre, i giocatori passano e arrivano giovani che portano il loro contributo. Nel nostro caso, ci sono ragazzi che in quella posizione si sono consolidati, che meritano un'opportunità, e abbiamo preso la decisione di puntare su altri".

Poi ancora: "La qualità che possiede è indiscutibile; è indiscutibile che gli vogliamo bene e che sia un ragazzo spettacolare. Noi però guardiamo sempre al presente e a quello che possono darci anche in prospettiva, e oggi ci sono altri ragazzi che possono darci qualcosa in più. Sia lui che altri ragazzi che sono stati campioni del Mondo sono rimasti fuori, ma tant'è, come sempre si vive alla giornata e abbiamo preso questa decisione".