Lazio, Er Faina lancia la bomba: "Thiago Silva, che occasione!"

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Damiano Er Faina è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare le occasioni di mercato che si presenteranno nelle prossime settimane, per poi spostare l'attenzione sui problemi relativi all'infermeria.

THIAGO SILVA - "Ieri in live un ragazzo ha lanciato la suggestione Thiago Silva, avendo un ottimo rapporto con Gattuso. Secondo me sarebbe un'operazione intelligente, ma non credo che la Lazio lo farebbe. Io creerei il giusto mix tra giovani e giocatori più esperti. D'altronde questo tipo di soluzioni ci hanno contraddistinto negli ultimi anni. Penso a Leiva, Klose, Pedro. Quarantuno anni sono tanti, ma guardate la differenza che ha fatto Modric con il Milan quest'anno. Ho letto che anche Kostic si è liberato dalla Juve. E' un giocatore che potrebbe fare al caso della Lazio".

INFERMERIA - "Credo che ci sia un problema anche con l'infermeria della Lazio. Ci sono stati problemi importanti nella gestione degli infortuni. Anche lì vanno fatte delle riflessioni. Non entro nel campo medico ma credo che sia un settore da rivedere. Nella speranza che la Lazio possa essere anche più fortunata. 55 infortuni sono tantissimi: ci sono sicuramente stati degli errori di gestione".