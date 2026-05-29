Bologna, Tedesco sarà il nuovo allenatore: la conferma di Fabrizio Romano
29.05.2026 15:45 di Christian Gugliotta
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Il Bologna riparte da Domenico Tedesco. Dopo l'addio di Vincenzo Italiano, il club rossoblù ha deciso di affidare la panchina all'ex tecnico del Fenerbahce, in precedenza accostato anche alla Lazio per il post Sarri.
La conferma è arrivata da Fabrizio Romano che, con il suo celebre "Here we go", ha annunciato il raggiungimento di un accordo tra le due parti. Tedesco a breve firmerà un contratto che lo legherà al Bologna per due anni, con un'opzione per una terza stagione.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.