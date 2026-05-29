Cairo: "Voglio vendere il Torino! Magari troviamo qualcuno..."

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Il presidente del Torino Urbano Cairo, parla dell'attualità granata durante un intervento al Festival della tv a Dogliani: "Non consiglierei a un giovane Cairo di comprare il Toro, ma a un signore che ha più fondi d’investimento o magari a qualcuno ricchissimo come gli Hartono del Como sì. Ma uno come me, che deve fare i conti e stare attento, che non vuole perdere 30 milioni all’anno, dico di no. Deve arrivare qualcuno dall’estero, magari troviamo qualcuno. Ad oggi non l’abbiamo trovato. In Serie A ci sono 11 proprietà straniere. Io voglio vendere e voglio andare allo stadio con il patema del tifoso, non del presidente".

Su un'ipotetica cessione ha detto: "Nessuna offerta. Col Toro mi sono divertito, a volte di più e a volte di meno. Adesso ultimamente mi sono di nuovo divertito. Abbiamo fatto un finale di campionato come si deve, ne sono grato. D’Aversa che ha messo a posto le cose. In giro mi chiedono selfie e autografi, non trovo tutta questa ostilità. Sono disponibile a vendere, più che dirlo…".

La sciopero del tifo l’ha fatta soffrire?

"Avevamo Maratona e la Primavera deserte, distinti e tribune abbastanza popolata. Non era bello. Vedere uno stadio come domenica contro la Uugve è uno stadio che emoziona e dà i brividi. Spero che le cose migliorino. Ma ho detto che sono disponibilissimo a farmi da parte. Io non lo venderei, ma non mi metto contro i tifosi".