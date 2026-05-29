WOMEN | Lazio, ufficiali gli appuntamenti con la prossima Serie A: date e soste
Inizierà nel weekend tra sabato 26 e domenica 27 ottobre la prossima stagione di Serie A femminile. Un appuntamento importante per la Lazio Women, che vorrà senza dubbio migliorarsi dopo aver concluso l’ultima annata al quinto posto. La stagione sarà lunga e si chiuderà nel weekend del 15 e 16 maggio 2027, con ben nove soste previste nel calendario ufficializzato dalla FIGC ed elencate di seguito.
Soste
sabato/domenica 10-11/10/2026 sosta Nazionali
sabato/domenica 28-29/11/2026 sosta Nazionali
sabato/domenica 05-06/12/2026 sosta Nazionali
sabato/domenica 26-27/12/2026 sosta festività natalizie
sabato/domenica 02-03/01/2027 sosta festività natalizie
sabato/domenica 27-28/02/2027 sosta Nazionali
sabato/domenica 06-07/03/2027 sosta Nazionali
sabato/domenica 17-18/04/2027 sosta Nazionali
sabato/domenica 24-25/04/2027 sosta Nazionali