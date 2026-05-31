Lazio, Gigot conosce Gattuso: i loro numeri a Marsiglia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Samuel Gigot è tutto da decifrare. Il difensore francese, arrivato l'estate scorsa per sostituire il partente Nicolò Casale, è reduce da una stagione travagliata. L'operazione alla caviglia, che ha seguito alcune incomprensioni con la gestione Sarri, lo ha costretto a restare out per tutto il campionato, tornando a disposizione solo nel finale, ma senza mai esordire. A un anno dalla scadenza del contratto la sua storia sembrava scritta, ma a stravolgere la situazione potrebbe essere l'arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio.

I NUMERI DI GITO - 'Ringhio', infatti, ha già avuto modo di allenare Samuel Gigot nella sua avventura all'Olympique Marsiglia. Il classe 1993 era il capitano dell'OM e sotto la gestione Gattuso è stato anche un titolare inamovile della sua difesa. Nei 6 mesi vissuti insieme in Francia, escludendo squalifiche e infortuni, Gigot ha giocato 16 partite su 16 ed è rimasto fuori per scelta tecnica solo in due occasioni in Champions League (segnando anche 2 gol). Ma non solo. Con il centrale in campo, infatti, il Marsiglia di Gattuso ha ottenuto solo risultati utili, perdendo apena tre partite tra Europa, Ligue 1 e Coupe de France contro Lens, Lione e Rennes (ai rigori).

GIGOT RESTA ALLA LAZIO? - Questi numeri dimostrano la stima che Gattuso prova nei confronti di Samuel Gigot. Stima che potrebbe anche cambiarne il futuro. Nonostante il progetto della Lazio - che ancora non ha preso piede - di ringiovanimento della rosa, il trentaduenne potrebbe essere uno dei punti di riferimento dai quali il nuovo allenatore biancoceleste può ripartire e di cui, soprattutto, può aver bisogno. Basterà per la sua permanenza?