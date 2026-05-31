Lazio, i fratelli Bordon lontani da Formello: pronto un doppio prestito
RASSEGNA STAMPA - Tornato dal prestito al Sudtirol, Filipe Bordon è pronto a lasciare nuovamente Formello. Le 16 presenze totalizzate tra Serie B e Coppa Italia non sono state sufficienti per ottenere il riscatto del difensore classe 2005, legato alla Lazio fino al 2028. Bordon partirà nuovamente avventura e presto entreranno nel vivo le trattative per la sua seconda avventura lontano dalla Capitale.
A riportarlo è il Corriere dello Sport, che ha fatto chiarezza anche sul futuro di suo fratello Ricardo, un anno più piccolo (2006). Reduce da un'ottima stagione con la Primavera (7 gol in 31 partite), il centrale difensivo affronterà la sua prima esperienza in prestito. Il suo contratto scadrà nel 2027, ma c'è un'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione.