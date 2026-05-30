Lazio, non sarà la prima volta di Gattuso a Formello: il ricordo del 2017
La prossima settimana Gattuso arriverà a Formello, ma non sarà la sua prima volta nel centro sportivo biancoceleste. Il primo contatto, infatti, risale al 4 novembre 2017, quando guidava la Primavera del Milan e affrontò la Lazio al Fersini in una partita seguita con grande attenzione, visto che già si parlava di un suo possibile approdo sulla panchina della prima squadra rossonera.
Quel pomeriggio il Milan si impose per 2-0 grazie a un'autorete di Petro e alla rete di Forte. Poche settimane più tardi, Gattuso avrebbe compiuto il grande salto, prendendo il posto di Vincenzo Montella alla guida della prima squadra.
In quella formazione rossonera, ricorda il Corriere dello Sport, erano presenti diversi giocatori poi affermatisi ad alti livelli, come Marco Brescianini, Tommaso Pobega e Raoul Bellanova.