NEWS | Roma, cavalli scappano sulla Colombo: cos'è successo

30.05.2026 10:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
NEWS | Roma, cavalli scappano sulla Colombo: cos'è successo

Notte folle a Roma. Ha dell'incredibile quanto successo nelle scorse ore: alcuni cavalli sono scappati al galoppo sulla Cristoforo Colombo. In tantissimi hanno visto la scena, ripresa con i telefoni e pubblicata sui social... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO >>>

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.