NEWS | Roma, cavalli scappano sulla Colombo: cos'è successo
30.05.2026 10:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Notte folle a Roma. Ha dell'incredibile quanto successo nelle scorse ore: alcuni cavalli sono scappati al galoppo sulla Cristoforo Colombo. In tantissimi hanno visto la scena, ripresa con i telefoni e pubblicata sui social... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO >>>
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.