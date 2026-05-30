Ex Lazio | Koleosho su Immobile: "Mi dà molti consigli preziosi..."
30.05.2026 09:45 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Luca Koleosho, calciatore del Paris FC e una delle speranze per la rinascita del calcio azzurro, ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi trattati, c'è il possibile futuro in Serie A, opzione che Koleosho vedrebbe di buon grado. Legato a questo, tra i compagni di squadra c'è il connazionale Ciro Immobile, ex centravanti della Lazio. Di seguito le sue parole su Ciro.
"Con Ciro parliamo molto, mi dà molti consigli preziosi da grande attaccante per migliorarmi, ma è anche una bella persona con cui chiacchierare su tanti argomenti e non solo di calcio".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.