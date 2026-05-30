Calciomercato Lazio | Mandas può restare in Serie A: un club lo segue

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Non è andata nel migliore dei modi la breve avventura di Christos Mandas al Bournemouth. Il portiere greco non ha vissuto da protagonista il prestito semestrale in Premier League e difficilmente verrà riscattato dal club inglese. Con il suo probabile ritorno alla Lazio andranno fatte delle valutazioni, ma la società biancoceleste ascolterà ogni proposta.

L'interesse c'è, Mandas è un portiere giovane che ha mostrato il suo valore la scorsa stagione. In Serie A c'è chi sta pensando di affidargli la titolarità tra i pali: secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Stampa, Mandas è tra i portieri che il Torino segue con attenzione. Non è però l'unico: in lista, infatti, ci sono anche Falcone del Lecce, Aaron Escandell dell'Oviedo e Muric del Sassuolo (in prestito dall'Ipswich Town).