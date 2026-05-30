Tormentone Ricci, ora Sarri lo vuole all'Atalanta: le ultime
RASSEGNA STAMPA - Regista cercasi. A Bergamo è aperto il casting: manca l'uomo davanti alla difesa per il nuovo corso di Maurizio Sarri. E per quel ruolo il tecnico non ha mai dimenticato Samuele Ricci. È un nome che ritorna, a Formello lo conoscono bene. Alla Lazio non ha mai giocato, ma Mau l'aveva chiesto espressamente a Lotito e Fabiani per giocare la Champions League.
È diventato praticamente un tormentone, soprattutto per alcune uscite del presidente. In quel caso la richiesta del Torino di Cairo venne ritenuta troppo alta e Sarri si dovette 'accontentare' di Rovella (arrivato dalla Juventus con Pellegrini). Ora sogna finalmente di abbracciarlo all'Atalanta. Come riportato da L'Eco di Bergamo, i nerazzurri l'avevano già trattato l'anno scorso, ma lui scelse il Milan. Adesso potrebbe tornare in corsa dopo una stagione complicata.