Tormentone Ricci, ora Sarri lo vuole all'Atalanta: le ultime

30.05.2026 15:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Tormentone Ricci, ora Sarri lo vuole all'Atalanta: le ultime
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RASSEGNA STAMPA - Regista cercasi. A Bergamo è aperto il casting: manca l'uomo davanti alla difesa per il nuovo corso di Maurizio Sarri. E per quel ruolo il tecnico non ha mai dimenticato Samuele Ricci. È un nome che ritorna, a Formello lo conoscono bene. Alla Lazio non ha mai giocato, ma Mau l'aveva chiesto espressamente a Lotito e Fabiani per giocare la Champions League.

È diventato praticamente un tormentone, soprattutto per alcune uscite del presidente. In quel caso la richiesta del Torino di Cairo venne ritenuta troppo alta e Sarri si dovette 'accontentare' di Rovella (arrivato dalla Juventus con Pellegrini). Ora sogna finalmente di abbracciarlo all'Atalanta. Come riportato da L'Eco di Bergamo, i nerazzurri l'avevano già trattato l'anno scorso, ma lui scelse il Milan. Adesso potrebbe tornare in corsa dopo una stagione complicata.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.