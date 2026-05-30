Lazio, Orlando critico: "Gattuso non ha senso! Lotito dà l'impressione..."
30.05.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato della scelta della Lazio di puntare su Gennaro Gattuso in panchina dopo l'addio di Maurizio Sarri. Di seguito il suo pensiero a riguardo: "Gattuso alla Lazio che scelta è? Non ha senso, poi è il campo che parla, ma Gattuso non so... una Lazio che vive un momento drammatico e mi porti Gattuso? Mi dai l'impressione che vuoi costruire una squadra ancora meno forte di quest'anno. Punto su uno però che sa fare gruppo, ma sono i giocatori in campo che fanno la differenza. A volte fermarsi un anno non è male".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.