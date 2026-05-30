Champions League | È il giorno di PSG - Arsenal: il programma della finale
30.05.2026 12:30 di Simone Locusta
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Oggi si chiude il torneo calcistico più importante al mondo. A Budapest, andrà in scena alle ore 18:00 italiane la finale di Champions League tra PSG e Arsenal. I parigini vogliono alzare la seconda 'coppa dalle grandi orecchie' della sua storia dopo quella del 2025 contro l'Inter; i gunners, invece, tornano in finale a vent'anni dall'ultima volta e hanno finalnente la chance di vincere la competizione per la prima volta nella loro storia.
PSG - ARSENAL (Ore 18:00)
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.