Artistico rientra alla Lazio: com’è andato il prestito allo Spezia
Dopo un anno Gabriele Artistico rientrerà alla Lazio. Arriverà dallo Spezia, dove si trovava in prestito in Serie B. Per lui è stata una stagione assolutamente positiva, la migliore tra i professionisti dal punto di vista realizzativo. Non è stato lo stesso invece per il club bianconero, retrocesso in C (penultimo posto in classifica a pari merito con il Pescara).
Il centravanti classe 2002 ha fatto di tutto per evitare il crollo, segnando 14 gol (uno in Coppa Italia, più un assist) in 33 partite giocate (2.102 minuti). Ma non è bastato. Visto il cambio di categoria (in negativo) liguri hanno deciso di non riscattarlo (l’opzione era fissata a 3 milioni di euro): per questo ora Artistico tornerà a Formello dove verrà deciso il suo futuro. L’ultima parola spetterà al nuovo allenatore Gattuso, ma salvo sorprese vivrà un’altra stagione lontano dalla Capitale.